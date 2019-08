Fotografo di Gaeta morto, aveva un problema all'aorta. Domani i funerali

Servizio completo sull'edizione cartacea o sul

È emerso uno scenario drammatico dai primi risultati dell'autopsia sul corpo di Leonardo D'Angelo, il 53enne di Gaeta maresciallo dell'aeronautica militare e fotografo free lance, deceduto martedì mattina all'Ospedale Dono Svizzero. L'uomo è infatti morto a causa di una dissecazione dell'aorta, una lesione molto grave che quindi scansa di peso l'ipotesi di una congestione come si paventava all'inizio.Ad accertarlo è stato l'esame autoptico che si è svolto presso l'obitorio dell'Ospedale Santa Scolastica di Cassino, disposto dal sostituto procuratore, Roberto Nomi Bulgarini, che ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato di omicidio colposo contro ignoti. L'esame tecnico irripetibile è durato poco più di due ore e per conto della Procura di Cassino è stato eseguito dall'anatomo-patologa Daniela Lucidi e dal cardiologo Nicola Maffeo. Vi ha partecipato anche il medico legale Stefania Urso , nominata dagli avvocati Lino e Marco Magliuzzi, i legali dei familiari dell'aviere che hanno deciso di costituirsi parte civile per accertare le cause ed eventuali responsabilità relativamente alla morte del loro congiunto. Nessun perito, invece, è stato nominato dall'Asl di Latina.Domani alle 11 i funerali a Gaeta nella Chiesa di San Paolo, quartiere medievale. Oggi alle 16, invece, veglia funebre presso il cimitero monumentale di Via Garibaldi.