Giovedì 16 Marzo 2023, 11:37

Latina a Fratelli d'Italia, probabilmente con Matilde Celentano; Terracina alla Lega, forse con Sara Norcia; Aprilia a Forza Italia, con Lanfranco Principi. Ecco, secondo le indiscrezioni, lo schema per le elezioni amministrative emerso ieri, al termine della prima riunione del centrodestra appositamente dedicata a questo tema.

Conclusa la vicenda delle elezioni regionali, e in particolare, trovata la quadra sulla giunta del presidente Francesco Rocca, ieri i vertici regionali di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno potuto iniziare il confronto sulle imminenti elezioni comunali del 14 e 15 maggio. Elezioni per le quali il tempo ormai stringe, dato che liste e candidature vanno depositate entro sabato 15 aprile.

Ovviamente, lo schema tiene presente tutti i Comuni al voto dell'intera regione Lazio, e non solo della provincia di Latina. Ma, concentrandosi sulla provincia pontina, e in particolare sul capoluogo, sembra che già ieri possa essere giunta una prima quadra. Uno schema che sarebbe basato in particolare sui risultati ottenuti da ciascun partito della coalizione di centrodestra in un determinato territorio in precedenti consultazioni elettorali, come le politiche di settembre e - appunto - le regionali di febbraio. E, in parte, anche alle disponibilità di forze in campo e validità di candidature possibili. In base a tutto questo, ieri sarebbe stato deciso di mandare avanti la candidatura a sindaco per tutta la coalizione di una figura di Fratelli d'Italia per quanto riguarda Latina. E FdI avrebbe messo sul tavolo il nome della sua ex capogruppo uscente della passata consiliatura, Matilde Celentano.

A quanto si apprende, FI non sarebbe ancora pienamente convinta, e continuerebbe a insistere sul fatto di non avere mai avuto il candidato sindaco su Latina da quando esiste il centrodestra, ma gli alleati avrebbero fatto pesare i numeri, con FdI oltre il 35% e la Lega quasi al 20%. FdI farebbe un passo indietro relativamente a Terracina, considerato finora quasi alla stregua di un suo "feudo": qui si avanzerebbe quindi la candidatura a sindaco di una figura della Lega, che potrebbe essere la già candidata consigliera regionale, non eletta, Sara Norcia, ma ci sarebbero anche altri nomi sul tavolo. Infine, Aprilia, che andrebbe a Forza Italia e in particolare a Lanfranco Principi, già assessore comunale, un nome che già nelle scorse settimane era emerso. Uno schema che però ora dovrebbe passare l'esame dei livelli nazionali di ciascun partito, prima di poter essere varato definitivamente.

Le dichiarazioni ufficiali sono improntate alla massima prudenza: se Claudio Durigon, coordinatore regionale della Lega, si limita a uno «stiamo valutando», Paolo Trancassini, coordinatore regionale di FdI, parla di «riunione molto cordiale ma interlocutoria». Ma, a proposito del possibile schema, risponde che «secondo noi, se fosse questo, sarebbe uno schema che potrebbe anche andare molto bene. Ci permetterebbe di affrontare al meglio le elezioni, ma bisogna ricordare che quando si sta in coalizione occorre trovare la sintesi per mettere in campo la migliore squadra possibile. I nomi? Andranno condivisi. Io penso che i nomi si fanno quando si è chiuso tutto, e si ufficializza».