Forza Italia e i gilet azzurri per i 25 anni del partito, le iniziative in provincia di Latina

Gazebo e gilet azzurri anche in provincia di Latina per i 25 anni di Forza Italia «Siamo i testimoni e i sostenitori convinti della democrazia occidentale» - dice il consigliere regionale pontino Giuseppe Simeone, nel capoluogo insieme fra gli altri ad Alessandro Calvi e Giovanna Miele - consiglieri comunali a Latina - ma anche a numerosi attivisti. I gazebo sono presenti anche a Terracina, Fondi, Formia e Gaeta.



I gilet azzurri «sono il simbolo delle battaglie del partito in favore delle grandi opere, dello sviluppo, del lavoro, del buongoverno e di quella che viene definita “l’Italia del sì” anche in antitesi a quei gilet gialli che distruggono per affermare le proprie posizioni. Con l'iniziativa dei gilet azzurri vogliamo riaffermare l'equazione della crescita e del benessere, e cioè meno tasse su famiglie e imprese uguale più consumi» Ultimo aggiornamento: 15:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA