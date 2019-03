Forza Italia a confronto in vista delle elezioni provinciali a Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si susseguono le iniziative politiche in vista delle elezioni per l'Amministrazione provinciale di Latina, in programma il 31 marzo. Si tratta di un voto di "secondo livello", riservato a sindaci e consiglieri comunali, e nel quale sono decisive le intese tra partiti o coalizioni.Per questo martedì 5 marzo alle 18 presso l’Hotel Europa di Latina si terrà l’incontro “La Provincia che vogliamo. Idee e proposte per il rilancio della nostra provincia”, organizzato dal capogruppo di Forza Italia nel capoluogo, Giorgio Ialongo.«Un appuntamento in cui verrà ribadita la necessità per Forza Italia di aprirsi ed essere attrattiva verso il civismo moderato. L’incontro vuole essere anche un’occasione per confrontarci sulle proposte di rilancio del territorio - dichiara Ialongo - Latina e la sua provincia sono in questo momento molto penalizzate dalla cronica assenza di infrastrutture, a partire dalla Roma-Latina. Ma valorizzare le risorse territoriali, incentivare il turismo, dare nuove opportunità all’agricoltura, sono temi che gli amministratori del nostro partito devono mettere in agenda e portare avanti in modo unitario nelle sedi di competenza. Con questo spirito nasce questo appuntamento che vuole essere un confronto a porte aperte».