Forun dei giovani, a Latina martedì si elegge il coordinatore. Quattro i candidati, scopri chi sono

Non solo amministrative: martedì a Latina votano i ragazzi per eleggere il coordinatore del “Forum dei giovani” ( qui, per capire di cosa stiamo parlando ). La prima cosa che pensi leggendo i programmi dei candidati è che sanno di cosa parlano, parlano della città in cui vivono, in cui si divertono, in cui si annoiano, in cui vorrebbero crescere o forse da dove vorrebbero scappare. E tutto questo gli consente di tarare le proposte sulla base delle proprie aspettative molto di più di quanto non accada nei programmi scritti dagli adulti che si candidano a sindaco. Chiusa la premessa.Le elezioni si si terranno martedì, il 12 giugno. Il seggio sarà istituito presso la sala Enzo De Pasquale, al secondo piano del Palazzo comunale e aperto dalle 8.30 alle 19.30. Sono chiamati a votare 470 ragazzi, ovvero tutti gli iscritti al Forum. I candidati sono quattro - Fabrizio Almanza, Alessandro Di Muro, Pier Luca Dussich e Lorenzo Gabrielli -, i primi due più votati ricopriranno i ruoli di Coordinatore e Vicecoordinatore. «A chi sarà scelto per svolgere questi ruoli – spiega l’assessora alle Politiche Giovanili Cristina Leggio – spetterà il compito di accompagnare l’assemblea nella costruzione di un reale percorso di partecipazione e protagonismo. Faccio un grande in bocca al lupo a Fabrizio, Alessandro, Pier Luca e Lorenzo e rinnovo loro l’invito a proseguire nell’impegno per il Forum e per la nostra città, al di là dei risultati e del ruolo che si troveranno a coprire».Per consentire ai coetanei di valutarli i quattro candidati hanno scritto ciascuno il proprio programma ( si possono leggere integralmente qui ). I programmi, dunque. Meno di tre cartelle quello di Almanza. Preciso, chiaro, con un esordio diretto: “Ztl, un nuovo modo di vivere il centro”. Ovvero trasformare il cuore del capoluogo in una sorta di “palestra” per i ragazzi cui destinare il compito di organizzare eventi (di cui beneficeranno i coetanei). Di Muro invece fa notare che il Forum è una grande opportunità e propone, schematicamente, cose da fare utili per i ragazzi: un protocollo di intesa con gli enti per il servizio civile, ed esempio, ma anche un hackathon - ricordandoci che siamo di un’altra generazione e abbiamo bisogno di wikipedia per scoprire che stiamo parlando di un «hack day o hackfest, un evento al quale partecipano, a vario titolo, esperti di diversi settori dell’informatica», oppure utili per tutti, adulti compresi, come indicare dove mettere i cestini (ad esempio dentro parco San Marco, aggiungiamo noi). Pier Luca Mario Dussich, invece, crede nel valore delle idee e delle discussioni, per cui vorrebbe la creazione di un blog e di un portale di informazione rivolto agli studenti, ma anche di uno spazio reale destinato al Forum dove creare eventi culturali e generare uno spazio polivalente che serva anche per far incontrare i giovani con le imprese per creare opportunità di lavoro. Infine Lorenzo Gabrielli che parte dalla biblioteca (chiedendo più servizi) e poi spazia dai Trasporti, al Volontariato, dalla Cultura all’Ambiente.Ovviamente nei programmi ci sono scritte molte più cose, ma toccherà ai giovani tra i 16 e i 30 anni, leggerli, valutarli, e trarne gli spunti per eleggere il coordinatore e il vice coordinatore del Forum. A conti fatti questo è il miglior investimento che si potesse fare per far crescere una leva di futuri amministratori, una scuola di politica nel senso alto del termine.Vittorio Buongiorno