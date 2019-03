Latina, progetti di sviluppo del territorio: seminario dell'associazione Forum pontino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si terrà domani 22 marzo, con inizio alle 9,30, il seminario dal titolo “Segnare lo sviluppo del territorio. Assetti, comunità, cambiamenti”. L'appuntamento è presso la sala Loffredo, nella sede della Provincia di Latina in via Costa 1. L’evento è organizzato dall’associazione Forum Pontino, attiva da settembre 2016 sui temi dello sviluppo locale e della progettazione partecipata.Relatori del seminario sono Gabriele Panizzi, già presidente della Regione Lazio, che svilupperà il tema “Programmare lo sviluppo: istituzioni e territorio”, i lavori continueranno con Federico Mento, segretario generale di Social Value Italia, che parlerà di “Sviluppo del territorio e cultura della valutazione”, mentre Leonello Tronti, economista e già dirigente generale Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, approfondirà il tema della “Conoscenza, apprendimento, comunità: i tre pilastri dello sviluppo”. Infine si affronterà con Marco Arcuri, consulente di management e project manager professionista, “La complessità nei progetti di sviluppo del territorio”.Prima dell'inizio dei lavori, i saluti del presidente della Provincia, Carlo Medici, che ha patrocinato l’iniziativa. Francesca Neiviller, presidente di Forum Pontino (nella foto), sottolinea l'importanza di questo appuntamento, una riflessione che è anche un invito a partecipare e a confrontarsi. «Per la nostra Associazione - spiega - questo seminario è l’invito ad un confronto aperto sulle politiche di governo del territorio e sui percorsi di cambiamento che stanno investendo nel nostro territorio pontino diversi attori istituzionali e non. Invitiamo a questa riflessione amministratori locali, rappresentanti della scuola e della formazione professionale, protagonisti dell’economia locale e del lavoro nelle sigle di rappresentanza datoriale, sindacale e delle realtà professionali». La professoressa Neiviller sottolinea: «Riteniamo che lo sviluppo del territorio vada sperimentato con formule sempre più partecipate perché i percorsi maggiormente virtuosi si riconoscono nella pratica sul campo, applicando e rimodulando schemi testati con successo in ambiti di simulazione. I segni dello sviluppo pontino li cogliamo già, sono tracciati: vanno evidenziati, potenziati e trasformati con esercizi di intelligenza collettiva per renderli percorsi di sistema».Durante il seminario, l’associazione proporrà l’istituzione di un premio dedicato alla “Persona Pontina di Valore”, la cui prima riflessione sarà proposta alla consigliera regionale Marta Bonafoni, il cui intervento è previsto alle 12,30 circa. Gli interventi, moderati da Michele Fabietti, termineranno con le conclusioni di Carlo Secreti del Forum Pontino.L’ingresso al seminario “Segnare lo sviluppo del territorio. Assetti | Comunità | Cambiamenti” di venerdì 22 mattina è libero. Per maggiori informazioni, consultare la pagina Facebook: Forum Pontino aps.