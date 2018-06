Forum Giovani a Latina, i candidati al ruolo di coordinatore si presentano il 5 giugno

E’ fissata a martedì 5 giugno la prima assemblea del Forum dei Giovani durante la quale verranno presentate le candidature al ruolo di coordinatore dell’organo rappresentativo del mondo giovanile di Latina. L’appuntamento per i soli iscritti al Forum è nella sala Enzo De Pasquale del Comune a partire dalle 17.30. Si procederà prima con la convalida delle iscrizioni presentate entro il 18 maggio scorso. Ad oggi il Forum conta più di 400 membri, ma il numero non è definitivo in quanto le iscrizioni sono solo temporaneamente sospese e si riapriranno dopo l’elezione del coordinatore. I lavori dell’assemblea proseguiranno con la presentazione da parte degli iscritti interessati delle candidature alla carica di coordinatore: i candidati avranno la possibilità di illustrare ognuno il proprio programma ai presenti, chiamati a scegliere chi coordinerà le attività del Forum.



Nel corso dell’assemblea sarà anche definita la data per le elezioni. Il secondo in ordine di preferenza avrà il ruolo di vice coordinatore. Coordinatore, vice coordinatore e responsabili dei gruppi di lavoro - che saranno individuati una volta messi a regime i gruppi - costituiranno il coordinamento del Forum.

L’assemblea apre una nuova fase: «Sono molto soddisfatta di questi due mesi "costituenti" che hanno coinvolto centinaia di giovani – afferma la Presidente della Commissione Politiche Giovanili, Valeria Campagna, prima fautrice del Forum insieme all’Assessora Cristina Leggio – I ragazzi si sono mostrati da subito interessati e motivati a confrontarsi sulle loro esigenze e con l’Amministrazione. Quest’esperienza è la prova che se ci sono gli strumenti e gli spazi di espressione adeguati, la partecipazione dei giovani non tarda ad arrivare».

Venerd├Č 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:24



