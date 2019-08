Forte pioggia: cade un albero a Priverno,sfiorata la tragedia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ stato l’ennesimo albero caduto lungo la provinciale San Martino – Priverno a ridosso del parco del castello e questa volta per fortuna non è caduto sulle auto e bus in transito come è stato l’inverno scorso, sfiorando la tragedia. L’alto albero di lucino a due tronchi, insisteva, come altre centinaia, lungo la recinzione interna del parco del castello, ma i suoi rami propendevano pericolosamente, come propendono tuttora gli altri, verso l’esterno, ovvero ombreggiando il vialone della provinciale medesima. Il forte acquazzone con tuoni, vento e pioggia, che c’è stato intorno alle 16, ne ha abbattuto uno facendolo cadere lungo l’asse del rettilinio stradale del vialone della provinciale. E’ stato un dipendente del comune, di passaggio sulla provinciale per San Martino, ad accorgersi del pericolo, bloccando le auto in transito allertando così i vigili urbani che intervenuti sul luogo hanno provveduto a chiedere l’immediato intervento dei vigili del fuoco pontini. Dopo un paio di ore di lavoro, l’albero è stato sezionato con le motoseghe e rimosso tantochè il traffico ha ripreso a circolare