Formia, ubriaco e drogato si schianta in motorino: operato e denunciato

Ultimo aggiornamento: 11:14

Stava rientrando di notte, percorrendo via Rotabile in sella alla sua Vespa, nella frazione formiana di Trivio, dove vive, quando, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del proprio mezzo rovinando pesantemente a terra e rimanendo privo di conoscenza.Una vicenda che presumibilmente è avvenuta a seguito di un'alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche e psicotrope.Fortunatamente in quel momento non stavano transitando, lungo l'arteria di collegamento tra il centro urbano e le frazioni collinari, altri mezzi, che avrebbero potuto determinare un investimento del centauro finito a terra privo di sensi, aggravando il bilancio dell'incidente. La vittima del sinistro, un 35enne di Trivio, è stato soccorso da alcuni passanti e subito dopo da operatori sanitari del 118 e accompagnato in ambulanza al vicino ospedale Dono Svizzero e sottoposto ad un delicato e urgente intervento chirurgico per le numerose lesioni riportate in varie parti del corpo in seguito alla rovinosa caduta dal ciclomotore. Sottoposto contestualmente a specifici accertamenti, il 35enne centauro di Trivio è risultato positivo all'assunzione di alcol ( 1,1 g/l il tasso riscontrato), cocaina e cannabinoidi.Per questo motivo, l'uomo, tutt'ora ricoverato con prognosi riservata nel presidio ospedaliero formiano, è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di stupefacenti.Nel fine settimana i carabinieri hanno inoltre denunciato un 53enne automobilista di Pignataro Maggiore (Caserta) e un 28enne di Cellole per guida in stato di ebbrezza alcolica.