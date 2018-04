Formia, tentato furto e aggressione a due poliziotti: algerino arrestato in stazione

di Sandro Gionti

Importunava viaggiatori che scendevano dai treni alla stazione ferroviaria di Formia, tentando di sottrarre loro gli effetti personali, in particolare telefoni cellulari. Protagonista un algerino di 25 anni, che, all’arrivo degli agenti della squadra volante del commissariato di polizia intervenuti su richiesta telefonica di alcuni dei passeggeri importunati, ha reagito aggredendo i poliziotti e, dopo essersi svincolato, ha tentato di dileguarsi tra i binari con una corsa pericolosa tra i vagoni dei treni in sosta. E’ stato però raggiunto dopo un difficoltoso inseguimento e bloccato dagli agenti, contro i quali continuava a sferrare calci e pugni. E’ stato arrestato per tentato furto, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Un episodio più o meno analogo era accaduto la settimana scorsa, sempre allo scalo ferroviario di Formia, dove due poliziotti avevano arrestato, ferendosi nell'inseguimento, un marocchino di 22 anni, che, sorpreso sul treno senza biglietto, aveva dato vita ad una violenta colluttazione con i due poliziotti.

Sabato 14 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:51



