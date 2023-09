Formia Swing Festival, libri e teatro per il weekend nel Golfo

Esibizioni di ballerini, spettacoli, mercatini ed esposizioni di auto e moto d’epoca questa sera dalle 20.30 in piazza Aldo Moro per il . L’appuntamento è con l’ , primo evento del progetto , finanziato dalla Regione Lazio e messo a punto dal Consorzio di Formia presieduto da Francesca Capolino. E oggi si conclude nel Parco regionale Riviera di Ulisse a Gianola, precisamente nell’area del Tefiti-centro di equitazione (ore 19.45), il tour estivo intitolato , dedicato alla poesia e alla musica, del trio composto dai maestri Caterina Bono e Vincenzo Zenobio e dalla poetessa Rossella Tempesta. Una performance poetico-musicale sulle tracce di Ulisse, con letture tratte dalla Divina Commedia e dall’Odissea e musiche originali composte dai maestri o arrangiate dagli stessi su classici musicali di caratura internazionale. La poetessa Rossella Tempesta declamerà, invece, alcuni suoi versi tratti dall’ultimo libro dal titolo . Durante la performance saranno proiettati video promozionali del parco che ne riprendono dall’alto la straordinaria bellezza, nelle sue varie declinazioni territoriali, da Sperlonga fino a Scauri. Le proiezioni saranno curate dall’architetto Luigi Valerio, che, insieme al funzionario Paolo Taglialatela, ha curato anche l’allestimento dell’evento. Un’occasione preziosa per godere dell’incanto dei luoghi e dell’arte. E questa sera, alle 19, presso la Corte comunale andrà in scena lo spettacolo teatrale di Antonio Forte, con la compagnia Il Setaccio di Maranola. L’ingresso è gratuito. Infine, oggi alle 18.30, al Club Nautico di Gaeta sarà presentato il libro di Pasquale Di Ciaccio (AliRibelli Edizioni). Intervengono Sabina Mitrano, Antonella Giordano e Marcello Carlino. Modera Pina Sciarra.