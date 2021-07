Formia, successo per il Mondiale di Formula 18 e ora si pensa all'Europeo juniores delle classi 420&470

Sabato 10 Luglio 2021, 17:44

Un successo di numeri, un campo di regata tra i più suggestivi del panorama italiano e internazionale. Il mix perfetto che ha identificato il campionato mondiale della classe Formula 18 dei Catamarani "volanti" che hanno conquistato la scena nelle acque di Formia. “Nello Stadio del Vento” gli 80 equipaggi iscritti provenienti da 24 nazioni si sono dati battaglia nelle cinque giornate di competizione, con condizioni di vento (punte di 27 nodi) che alla fine hanno premiato gli australiani di “Black Cat”, lo scafo portacolori del Cv Palamos (Girona) timonato dallo skipper Mitch Boot - due medaglie olimpiche nel carniere - insieme a suo figlio e prodiere Ruben, classe 2000. Il tandem (nella foto di Gianluca Di Fazio) che vive nella penisola iberica, già vincitore del titolo iridato Hobie Tiger al largo di Gargnano, ha staccato nettamente di 28 punti gli argentini Cruz Smith Gonzalez-Mariano Heuser (Yacht Club El Aguila). Gradino del podio completato dagli altri sudamericani Agustin Krevisky-Nicolas Aragones (Club Nautico Parana).

Il primo equipaggio azzurro si è classificato 15esimo con il comasco Elia Mazzucchi e il valtellinese Jacopo Lisignoli, davanti per due posizioni ai pluricampioni Cristian Vettori e Maurizio Stella, tricolori nel 2018 a Gaeta. L'evento è stato organizzato da Yacht Club E.V.S. Gaeta e Circolo Nautico Caposele, con la collaborazione di altri circoli del Golfo, delle Fiamme Gialle sezione velica di Gaeta e del Comune di Formia rappresentato, nella cerimonia conclusiva, dal commissario straordinario Silvana Tizzano e dal sub commissarro Ada Nasti.

«Formia ha ancora una volta risposto presente confermandosi nella élite della vela mondiale grazie al suo splendido campo di regata - ha commentato Antonio Cianciaruso del Circolo Caposele, che dal 24 al 31 luglio ospiterà gli europei juniores delle classi 420&470 - «Una vetrina di rilievo per la città, legata da un filo indissolubile con questo sport. La risposta è stata positiva e oltre all'aspetto puramente sportivo c'è il volano turistico che per Formia vale tantissimo». Gianni Fantasia, originario di Gaeta che vive a Milano, presidente italiano della Formula 18 e l'alter ego internazionale Oliver Bovyn hanno esaltato l'impeccabile macchina organizzativa del comitato presideduto da Costanzo Villa, ds dello Yacht Club E.V.S. Gaeta e Pro (Principal Race Officer), che ha creduto fino in fondo alla realizzazione di un evento che ha attirato il gotha della specialità. Senza dimenticare, infine, il prezioso e incessante lavoro a terra della Pro Loco di Formia presieduta da Renato Lombardi, che ha assistito e rifocillato tutti i regatanti, e quello del personale di segreteria di regata e gli steward. Adesso il sipario si chiude, lasciando aperti i ricordi di questa manifestazione e la voglia di continuare a regatare su queste barche "volanti" che regalano solo emozioni.