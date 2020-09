Formia: stasera si conclude il Festival della Commedia Italiana

Si conclude questa sera a Formia, in piazza Aldo Moro, la 2^ edizione del Festival della Commedia Italiana. Sul palco dell’Arena Vitruvius saliranno, alle 21, Lillo, del duo comico Lillo & Greg, e Paolo Ruffini, che, intervistati dall'attore Fabrizio Sabatucci, si racconteranno tra passato e futuro. Seguiranno le proiezioni dei loro film, “Modalità aereo” e “D.N.A. – Decisamente non adatti”.

Il Festival, organizzato da Artcloud con il contributo di Comune di Formia, di Roma Lazio Film Commission e della Provincia di Latina, con la direzione artistica di Fabrizio Conti, è stato inaugurato venerdì con l’intervento di Michela Adreozzi e Milena Vukotic, rispettivamente premiate con la targa "Promozione del territorio" e "Premio del pubblico". Nella seconda serata, quella di ieri, il mattatore è stato Massimo Boldi, premiato con il "Premio alla carriera". Il pubblico si è divertito ancche con il film che è seguito alla performance del popolare comico, “Amici come prima”, con Christian De Sica e lo stesso Boldi. Ultime ore, infine, per votare il re e la regina della commedia italiana. L’anno scorso fu premiato (e votato tramite social) il film più rappresentativo del genere, "Il Marchese del Grillo" con Alberto Sordi. Quest’anno i più votati tra gli uomini sono stati, sulla pagina facebook del Festival, Totò, Lino Banfi, Bud Spencer ed Eduardo De Filippo: uno di questi sarà il "re della commedia italiana". Per le donne, invece, hanno raggiunto il maggior numero di like Elena Fabrizi (la simpaticissima sora Lella, sorella dell’altro grande comico Aldo Fabrizi) e Sophia Loren. Ma tra le finaliste ci sono anche Monica Vitti e Milena Vukotic.

