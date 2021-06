Scherma Master, Fabio Di Russo vince per il quarto anno di fila il titolo italiano

Sabato 26 Giugno 2021, 19:00

Non si smentisce mai il fiorettista formiano Fabio Di Russo, laureatosi per il quarto anno di fila campione italiano Master. Sulle pedane di Bressanone il portacolori del Club Scherma Roma è salito sul gradino più alto del podio nella categoria 2 battendo in una finale senza storia (10-3) Roberto Pulega (Piccolo Teatro Milano). Fresco 52enne, di professione notaio, dopo aver chiuso la fase a gironi con quattro successi in altrettanti assalti - era testa di serie numero 1 - nei quarti e in semifinale ha superato in rapida successione Filippo Caggiani (10-1) della Cariplo Piccolo Teatro, e Dino Vannucci (10-5) del Club Scherma Jesi. Ora per la famiglia Di Russo che comprende anche le due promesse Guia (recente argento nei tricolori U17) e Manfredi, scatterà la preparazione atletica presso il Centro di preparazione olimpica “Bruno Zauli" di Formia agli ordini di Vincenzo Scpione, tecnico della Poligolfo. L'obiettivo per Fabio, che in carriera ha vinto di tutto sia in campo nazionale che internazionale insieme al fratello Andrea, sono i campionati mondiali che si terranno nel mese di ottobre a Daytona Beach, nello Stato della Florida.