Droga a Formia, rintracciato dalla polizia l'ottavo componente della gang: è indagato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell’ambito dell’operazione antidroga “Game Over”, gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta hanno rintracciato oggi a Formia anche l’ottavo componente dell’organizzazione che dal 2018 era coinvolta in un vasto giro di spaccio di stupefacenti tra Formia, Gaeta e Napoli. Si tratta di A.A., un 26enne di Formia già con precedenti a carico, che, secondo gli inquirenti, giovane, nell’ambito dell’organizzazione criminale, aveva il ruolo di esattore dei debiti della droga già venduta ed il compito di mantenere i contatti, insieme ai due fratelli di origine napoletana che si erano stabiliti a Formia, con gli affiliati al cartello camorristico del rione Scampia di Napoli per accordarsi sull’acquisto delle partite di droga e trasportarle direttamente nel sud - pontino. Al giovane, che si era rifugiato in un altro appartamento del suo stesso quartiere, è stato bloccato in strada dalla squadra anticrimine della polizia di Gaeta, che gli ha notificato l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Cassino con l’obbligo di dimora e il divieto di uscire dal domicilio nelle ore serali e notturne.