Formia ricorda Lucio Dalla: il 4 marzo eventi e visite sullo yacht del cantautore

A dieci anni dalla scomparsa di Lucio Dalla, venerdì 4 marzo, Assonautica di Latina, in sintonia con le numerose iniziative proposte da altre città italiane, in particolare Bologna, Roma, Milano, Napoli, intende ricordare il grande musicista in occasione del suo 79° compleanno, sulla sua ultima barca “Brilla & Billy”, lo yacht di 23 metri, tutto in legno, che porta il nome dei suoi inseparabili labrador, ed è attualmente ormeggiato presso il porto di Formia nel Golfo di Gaeta, cui il cantante era profondamente legato.

In collaborazione con il Comune di Formia, Assonautica ha organizzato a partire dalle ore 16 la possibilità, per gli interessati, di visitare la barca ormeggiata, ed ascoltare i suoi indimenticabili capolavori diffusi nell’area antistante l’imbarcazione dal dj Max Guadalaxara. A seguire, alle ore 19.30 nella Sala Falcone Borsellino, in piazza Marconi, avrà luogo un incontro con il poeta Davide Rondoni che ripercorrerà momenti della loro calorosa amicizia. A conclusione dell’evento ci sarà l’intervento dell'etnomusicologo maranolese Ambrogio Sparagna, uno dei più importanti artisti della musica popolare e direttore dell'Orchestra Popolare Italiana dell'Auditorium Parco della Musica di Roma.

“La città di Formia è particolarmente legata al cantautore bolognese – sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo – Dalla era un personaggio istrionico, dal grande talento che sapeva coniugare arte e bellezza della musica con il suo stile inconfondibile. ‘Brilla & Billy’ non era per lui un semplice yacht, era la sua casa estiva in cui amava trascorrere le giornate, invitare amici e soprattutto comporre. Un vero e proprio studio di registrazione galleggiante che ha visto nascere alcune delle sue indimenticabili canzoni. Cantautore e marinaio, con la sua imbarcazione girava fra le Tremiti, che amava tanto, la Sicilia, e ancora Sorrento, Capri fino a salire verso Ponza e Ventotene, che pure portava nel cuore. L’evento del 4 marzo sarà molto emozionante perché celebrerà un grande artista che ha un filo indissolubile con il nostro territorio”.

Per informazioni e prenotazioni: cell 333-4034277