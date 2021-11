Formia, riapre dopo circa un anno il parcheggio interno dell'ospedale

Riapre domani, giovedì 25 novembre, dopo circa un anno di chiusura per motivi di pericolosità strutturale, il parcheggio interrato dell’ospedale di Formia. All’evento, previsto per le 9.30, interverranno il direttore generale dell’Asl Silvia Cavalli, il direttore del Dea I Giuseppe Ciarlo e il sindaco Gianluca Taddeo. L’Asl di Latina ha intrapreso, fin dai primi mesi dell’anno, un percorso finalizzato alla valutazione dello stato di conservazione e consistenza del parcheggio interrato, cui è seguita la definizione di un progetto di risanamento dello stesso. La ditta incaricata, attraverso l’esecuzione di impianti per la messa in sicurezza e opere di segnaletica, ha ultimato i lavori destinati al risanamento del garage interno dell’ospedale.

