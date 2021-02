Formia, 17enne ucciso con una coltellata al culmine di una lite in strada

Una ragazzo di 17 anni è stato ucciso con una coltellata a Formia (Latina) nei pressi del ponte Tallini. È accaduto poco dopo le 19.30. Due giovanissimi sono arrivati in motorino e hanno affrontato i ragazzi che erano sulle panchine all'imbocco di ponte Tallini. Tutto è accaduto in pochi secondi. Sono spuntati i coltelli e un giovane che era seduto con gli amici è stato colpito al collo con una coltellata ed è crollato a terra con una arteria recisa. È stato immediatamente soccorso e trasferito in pochi minuti in ospedale dove è stato operato d'urgenza ma purtroppo non ce l'ha fatta.

Anche un altro ragazzo di 17 anni che era con lui è stato raggiunto da una coltellata a una gamba e attualmente si trova ricoverato al Dono Svizzero, anche lui è entrato in sala operatoria per essere operato d'urgenza. I due aggressori sono fuggiti nel panico generale, ma uno dei due nella fuga è stato buttato in terra da un amico della vittima e poi fermato dalla polizia. L'altro è attualmente ricercato.

