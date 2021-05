Formia, precipita in una scarpata furgone della FRZ: ferito il conducente

Un automezzo della Formia Rifiuti Zero si è ribaltato nelle primissime ore della mattinata di oggi durante il normale servizio di raccolta a Maranola, uscendo fuori della sede stradale e precipitando nella sottostante scarpata, in località San Rocco. Il conducente, un operaio di 30 anni, G.D.M., è rimasto incastrato nel mezzo, da dove è stato estratto dai vigili del fuoco di Gaeta, intervenuti insieme con agenti della Polizia locale, e trasferito in eliambulanza all’ospedale Goretti di Latina. Le sue condizioni sono critiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA