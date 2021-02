L'ultimo saluto di Formia a Romeo Bondanese, il ragazzo di 17 anni ucciso da un coetaneo

L'ultimo saluto a Romeo Bondanese, sono in corso a Formia i funerali del ragazzo ucciso martedì sera con una coltellata da un coetaneo. Il feretro è appena arrivato nella chiesa di San Giovanni Battista. La bara bianca è stata portata a spalla in chiesta, ad attenderla una folla addolorata e composta, nel rispetto ovviamente delle normative anti Covid. Un dolore straziante quello della famiglia, ma anche quello di una comunità che non si dà pace per una vita stroncata a soli 17 anni in pieno centro città. C'era tanta gente, erano le 19,30 di martedì grasso, ma nessuno è riuscito a impedire la tragedia, probabilmente nessuno ha percepito la gravità di quanto stava succedendo fino a quando Romeo si è accasciato su quella panchina ora ricoperta da fiori e biglietti.

Lo studente infatti è stato accoltellato da un ragazzo addirittura più giovane di lui di qualche mese, ancora sedicenne, arrivato con un gruppo di amici dalla provincia di Caserta. Secondo le prime ricostruzioni tutto è partito da qualche parola di troppo, toni concitati, provocazioni e poi le mani, e infine il ragazzo di Casapulla che tira fuori il coltello e la ferita all'inguine di Romeo e quella alla coscia del cugino, ma per la giovane vittima quella lama è fatale, recide l'arteria femorale e il giovane muore pochi minuti dopo essere arrivato all'ospedale di Formia, il Dono Svizzero.

Ultimo aggiornamento: 16:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA