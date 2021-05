E' morto al Goretti l'operatore ecologico precipitato a Formia con il camion nella scarpata

E’ deceduto stamane all’ospedale Goretti di Latina, dove era stato ricoverato due giorni fa, Gaetano De Meo, il 41enne operatore ecologico della Formia Rifiuti Zero. Era stato travolto sabato mattina a Maranola dall’automezzo della FRZ che stava guidando durante un normale servizio di raccolta dei rifiuti e che, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, era uscito dalla sede stradale finendo in una scarpata.

L'operatore è rimasto incastrato con il torace e le gambe nel mezzo, da dove è stato estratto con non poche difficoltà dai vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta, intervenuti insieme con agenti della Polizia municipale di Formia e operatori sanitari del 118 e trasferito in eliambulanza all’ospedale Goretti di Latina, dove è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici alla regione toraco-addominale e ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni si sono purtroppo aggravate e stamane ha cessato di vivere, tra la profonda costernazione dei suoi familiari e i compagni di lavoro.

Ultimo aggiornamento: 14:29

