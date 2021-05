Formia, cadavere di un uomo ritrovato nel laghetto di Penitro

Mistero sul ritrovamento del cadavere di un uomo, avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sulle sponde del laghetto di Penitro, alla periferia di Formia. Verso le 15 un gruppo di giovani che stava transitando lungo i margini del laghetto nella frazione orientale della città hanno intravisto il corpo senza vita di un uomo che affiorava da una delle sponde.

Sono stati immediatamente avvertiti i carabinieri della Compagnia di Formia, sopraggiunti pochi minuti dopo insieme con i vigili del fuoco di Gaeta, per il recupero del cadavere dell’uomo di circa 40 anni, che probabilmente era in acqua già da tempo. E’ in corso la sua identificazione.

Ultimo aggiornamento: 18:49

