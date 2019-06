Utilizzando un Suv come ariete, sfondano la serranda laterale e quindi la vetrata di uno degli ingressi principali del centro commerciale Itaca a Formia e, dopo aver legato allo stesso fuoristrada la colonnina del Bancomat del Monte dei Paschi di Siena, la sradicano portandola via su un furgone. Il bottino non è stato ancora quantificato. E’ all’esame dell’istituto di credito e degli stessi inquirenti. E’ accaduto stanotte all’una al centro commerciale in località Santa Croce. I ladri, almeno tre, hanno agito in parte a viso scoperto e in parte travisato. Sono stati ripresi dalle telecamere degli impianti di videosorveglianza presenti nel centro commerciale, visionati dai carabinier idella Compagnia di Formia, che, scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto istituendo posti di blocco fin oltre il Garigliano. Nessuna traccia, però, dei banditi. Ultimo aggiornamento: 10:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA