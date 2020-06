Formia, la scrittrice Nadia Terranova presenta "Come una storia d'amore"

La scrittrice Nadia Terranova aprirà domani sera - 27 giugno - alle 21, sulla terrazza della Torre di Mola a Formia, la rassegna estiva “Fuori dalle righe summer” promossa dall’associazione Fuori Quadro con il patrocinio del Comune di Formia. Finalista del Premio Strega 2019 con “Addio fantasmi”, la scrittrice originaria di Messina presenterà il suo nuovo libro “Come una storia d’amore” (Perrone editore), racconti sulla città di Roma, che, come ogni storia d'amore, necessita di un linguaggio privato che la renda segreta, tua.

Vedi anche >> Pasqua a casa e librerie chiuse: così a Formia è nato il "libro sospeso"

Nel libro della Terranova i personaggi sono spezzati, sulla soglia di un cambiamento, congelati in un ricordo. Aspettano di essere liberi, immaginano vite negli occhi degli altri, interrogano l'esistenza in una lingua che non conoscono e scoprono, a volte, che la felicità è un difetto della vista e che, a volte, è necessario perdersi. Da Messina, dove si è laureata in Storia moderna, Nadia Terranova si è trasferita nel 2003 a Roma, dove abita tutt’oggi e dove si dedica alla sua professione di scrittrice. Dal 2012 ad oggi ha pubblicato cinque libri per ragazzi, fra i quali “Bruno. Il bambino che imparò a volare”, ispirato alla vita di Bruno Schulz, scrittore ebreo polacco. Nel 2015 ha pubblicato “Gli anni al contrario”, vincitore di numerosi premi quali Bagutta Opera Prima, Brancati, Fiesole, Grotte della Gurfa. Le sue opere vengono tradotte in Francia, Messico, Spagna, Polonia e Lituania.

© RIPRODUZIONE RISERVATA