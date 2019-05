Formia, installazioni e dialoghi tra i vicoli del borgo di Maranola

Nasce dalla collaborazione tra Seminaria e i Workshop Rufa la prima edizione di , dal titolo suggestivo , in programma domenica nel borgo di Maranola. Protagonisti dieci studenti, che hanno realizzato installazioni ambientali in ascolto e in dialogo con il borgo collinare. . La mostra di installazioni, che si inaugurerà domenica alle 11, è la tappa finale di un percorso che gli studenti hanno iniziato a marzo durante un soggiorno di una settimana. Calcando le tracce di alcuni dei migliori artisti della scena nazionale, ospitati a Maranola nelle precedenti edizioni del Festival biennale di arte ambientale di Seminaria, gli studenti della Roma University of fine Art dissemineranno le loro installazioni tra i vicoli, gli angoli e le piazze dell’antico borgo. © RIPRODUZIONE RISERVATA