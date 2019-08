Formia, incidente tra due scooter muore 50enne di Gaeta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Muore un 50enne di Gaeta in uno scontro tra due scooter, avvenuto stamane pochi minuti prima delle 7 a Formia, sulla Flacca, all’incrocio del bivio di Vindicio. La vittima, Davide Manduzio, 50 anni, celibe, originario di Napoli e residente a Gaeta, era in sella al suo Kimco e si stava dirigendo verso la stazione ferroviaria di Formia per prendere il treno per Latina, dove lavorava all’aeroeporto Comani, quando, per cause sulle quali sta indagando la polizia stradale di Formia, si è scontrata frontalmente con uno Scarabeo, guidato da una 30enne di Minturno, che procedeva in direzione di Gaeta. Entrambi avevano il casco. In seguito al violento urto, il Manduzio, soccorso dagli operatori del 118, veniva accompagnato in ambulanza all’ospedale Dono Svizzero di Formia, dove però decedeva una quarantina di minuti dopo. Nello stesso ospedale è stata ricoverata, con varie fratture e contusioni, la ragazza che era in sella allo Scarabeo. Le sue condizioni, però, non sono gravi. Il magistrato ha disposto l’autopsia sul corpo del 50enne di Gaeta.