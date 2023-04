Formia, un incendio devasta chiesa e oratorio Don Bosco

Un incendio è divampato stanotte all'una a Formia, all'interno della chiesa del Cuore Immacolato di Maria, nel Villaggio Don Bosco, ha devastato la sacrestia con i paramenti sacri, il soppalco in legno e la canonica. Sono rimasti intatti il grande crocifisso in legno e la vetrata. Salvi i giovani ospiti che alloggiano nella tenda esterna dell'Oratorio Don Bosco e che si sono accorti per primi di un fumo denso che fuoriusciva dall'interno del tempio ed hanno dato l'allarme. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta con il suppoorto del carro scala da Latina, carabinieri, polizia locale e Protezione civile. Probabilmente un corto circuito all'origine del rogo. La struttura in cemento per fortuna ha resistito e sono in corso le verifiche. La pioggia intensa che è seguita ha in parte attenuato i danni provocati dalle fiamme.

"La cosa più commovente sono stati i ragazzi in lacrime, perché questa chiesa rappresenta il loro punto di riferimento, la loro infanzia. E' il mistero della Croce, ripoartiremo dalla Croce -ha commentato il parroco don Mariano Salpinone, sfuggito fortunatamente all'incendio della sua parrocchia - La tenda dove alloggiavano i giovani non è agibile, abbiamo chiesto una sistemazione provvisoria all'interno del Palamendola ed il sindaco Taddeo, raggiunto telefonicamente negli Stati Uniti dove si trova in questi giorni, ha dato immediamente la propria disponibilità. Vedremo anche altre soluzioni, comunque, nelle altre chiese. Si è subito attivata una grande gara di solidarietà".