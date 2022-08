Formia,incendio nella canonica della chiesa di San Giuseppe Lavoratore

Un principio d' incendio si è svilippato questa mattina a Formia, verso le 7.15, all'internop della canonica della chiesa di San Giuseppe Lavoratore, nel quartiere di Rio Fresco. Le fiamme, probabilmente provocate da un corto circuito in cucina, hanno prodotto una folta cortina di fumo che è uscito fuori delle finestre dell'appartamento del parroco. Il sacerdote che in questo periodo stava sostituendo il parroco, impegnato all'estero im un viaggio di studio, ha lanciato l'allarme.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, i volontari della Protezione civile Ver Sud Pontino, la polizia e un'ambulanza del 118. L'incendio, che per fortuna non si è esteso ad altri ambienti della parrocchia (la chiesa, la sala convegni, i locali della Caritas, della Catechesi e della formazione dei giovani), è stato circoscritto e domato dopo un paio di ore. Il rogo ha provocato danni alla struttura, per fortuna senza coinvolgere alcuna persona. Sono in corso gli accertamenti sulle cause dell'incendio. Tra i primi ad arrivare sul posto anche l'Arcivescovo della Diocesi di Gaeta, monsignor Luigi Vari, per sincerarsi dell'accaduto.