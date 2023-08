Formia, incendio in casa: i vigili del fuoco trovano il corpo senza vita del proprietario 90enne

Un tragico incendio questa notte si è verificato a Formia . Erano circa le 3,40 quando i vigili del fuoco del comando di Latina sono intervenuti nel comune di Formia dopo l'arrivo di una telefonata al 112 che segnalava l'incendio in un'abitazione con una persona coinvolta.La squadra di Gaeta è intervenuta in via Canzatora, la casa si trova in aperta campagna, dove le fiamme avevano avvolto un'abitazione isolata di circa 60 metri quadrati disposta su un livello.Le fiamme avevano raggiunto la camera da letto dove i vigili del fuoco hanno trovato il corpo senza vita di un uomo di circa 90 anni, dai successivi accertamenti è risultato che la vittima era il proprietario dell'abitazione.I vigili del fuoco e la polizia sono al lavoro per risalire alle cause dell'incendio che al momento non sono state accertate. E' intervenuto anche il personale sanitario del 118 ma per l'uomo non c'era più niente da fare.