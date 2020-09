© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono 26 i casi positivi nel sud pontino. Ieri se ne sono aggiunti altri otto dopo i 18 scaturiti dagli esiti del Drive in di mercoledì e venerdì scorso a Formia. Ieri, al termine della prima affollatissima giornata di Drive in con test rapido, dei 407 test effettuati sono risultati positivi otto, di cui cinque residenti a Formia e tre a Gaeta. I test continueranno, attraverso un lavoro sinergico tra le squadre sanitarie dell'Asl di Latina e dell'Uscar di Roma, oggi e domani, dalle 9 alle 18, presso il Drive in dell'area mercato di via Olivastro Spaventola.I nuovi dati, ufficializzati ieri dall'Asl su 407 test, hanno dato un risultato contenuto rispetto alla giornata precedente, quando le cifre erano ancor più preoccupanti, con 18 casi positivi su 94 tamponi, distribuiti tra i Comuni di Formia, Gaeta e Itri nel sud pontino e Ausonia e Castelnuovo Parano in provincia di Frosinone. Il sindaco di Formia Paola Villa, intanto, ha firmato le ordinanze di chiusura di tre attività collegate all'imprenditore Gianni Purificato: l'azienda all'ingresso di piazza Risorgimento, il ristorante Bella Blu a Vindicio e il ristorante Chinappi in via Anfiteatro, che, oggetto di sanificazione in questi giorni, potranno essere riaperti solo quando cesseranno le condizioni di positività delle persone collegate alle tre strutture.Tre membri della famiglia Purificato sono, in questi giorni ricoverati in ospedale: il 50enne 'imprenditore ittico Gianni Purificato allo Spallanzani di Roma e altri due congiunti al Santa Maria Goretti di Latina.SITUAZIONE GAETAIn serata è giunta una notizia positiva che riguarda Gaeta: 33 dipendenti su 37 dell'azienda Come il mare di Damiano Magliozzi sono risultati negativi ai tamponi ai quali sono stati sottoposti nella mattinata di ieri. Restano positivi solo i primi quattro dipendenti. Doppio tampone anche per Magliozzi, risultato negativo. Il Comune di Formia, nel frattempo, ha emesso anche un'altra ordinanza che prevede l'obbligo di indossare la mascherina protettiva quando si esce dalla propria abitazione e ci si trova in un luogo pubblico.«PRUDENZA»Dobbiamo essere prudenti e combattere in ogni modo il virus ha affermato il sindaco per evitare il rischio di un aumento dei contagi, soprattutto ora che stanno per riaprire le scuole, che, stando alla situazione odierna, dovrebbero operare regolarmente in città alla data preventivata del 24 settembre. L'AIUTOE' stato altresì attivato un numero telefonico al quale quanti sono messi in quarantena obbligatoria o preventiva possono rivolgersi per avere un servizio di recapito a domicilio per la spesa di alimenti e generi di prima necessità o di farmaci. Il servizio, avviato dal Comune con l'Ufficio Servizi Sociali grazie anche al supporto della Protezione Civile, è disponibile al numero telefonico 0771-778613 e, già attivo da ieri pomeriggio, prosegue oggi dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Da domani sarà così articolato: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Inoltre resta a disposizione, per qualsiasi domanda, dubbio e richiesta, l'indirizzo email sindaco@comune.formia.lt. In occasione del referendum, ci sarà anche un seggio Covid, per il quale bisognerà mettersi in contatto con il seguente indirizzo mail: dinittoomune.formia.lt.it. Intanto si registrano commenti sulle iniziative relative al Drive e ad altre settori a Formia, come quello del presidente della Provincia, Carlo Amici, che esprime il suo sostegno e la sua vicinanza al sindaco di Formia ed a tutti i colleghi sindaci che in queste ore stanno gestendo la delicata situazione, all'Asl, con a capo il dottor Casati, alla prefettura e a tutte le forze nel campo della sicurezza.I consiglieri comunali della Lega chiedono infine al sindaco di sospendere gli spettacoli dell'Arena Vitruvius per evitare assembramenti e di aumentare il servizio di vigilanza notturna per evitare assembramenti durante le ore notturne della movida, chiedendo ausilio anche alle altre forze dell'ordine.© RIPRODUZIONE RISERVATA