I migliori oli extravergine d'oliva della provincia di Latina proclamati a Formia

I migliori oli extravergine d'oliva della provincia di Latina? Sono stati proclamati sabato a Formia all'esito del concorso provinciale L'Olio delle Colline organizzato dal Centro Assaggiatori Produzioni Olivicole di Latina. Il Capol ha selezionato i vincitori fra 347 oli, 61 dei quali provenienti da aziende. Il premio speciale è andato all'azienda Americo Quattrociocchi, di Terracina, con la sua linea Bio. Tra i produttori primi posti per: Bernina Altobelli di Sonnino (fruttato intenso), Maria Grazia Agresti di Itri (medio) e Clementina Cappelletti di Norma (leggero). La Masseria Raino Bio di Itri ha conquistato il premio Biologico. Le migliori imprese premiate? Americo Quattrociocchi per la categoria fruttato intenso, Alfredo Cetrone di Sonnino per il fruttato medio e per la Dop Colline Pontine. Nel fruttato leggero primo posto a Marco Carpineti di Cori. Quanto alle olive da mensa, medaglie d'oro alla cooperativa Oscar di Rocca Massima (per la Gaeta Dop) e all'azienda Leoni Enzo di Sonnino (Itrana bianca).

All'evento ha partecipato l'assaggiatore di fama internazionale Giulio Scatolini, l'assessore Francesco Traversi (Formia), il docente dell'Università di Perugia Maurizio Servili, Eugenio Lendaro del Polo pontino dell'Università La Sapienza di Roma e Alessandro Rossi, medico consulente del Capol. La vice presidente della Camera di Commercio, Cristina Scappaticci, ha lanciato l'allarme sull'aumento dei costi di produzione dovuto al conflitto in Ucraina. Carlo Hausmann, direttore generale dell'Agro Camera di Roma, ha invitato le aziende a puntare sul mercato della Capitale, che ogni anno acquista oltre sei miliardi di beni alimentari. Il mondo ha aggiunto Hausmann - si sta accorgendo dell'olivo come grande produttore di salute, anche utilizzandone le foglie, e non possiamo lasciarci scappare questa occasione. Siamo soddisfatti ha commentato il presidente del Capol, Luigi Centauri per la crescente partecipazione dei produttori al concorso e per l'aumento del numero di aziende pontine che producono olio di qualità dall'oliva itrana, che è la varietà su cui si basa la Dop Colline Pontine.



