Formia, spari contro una concessionaria: ferito Gustavo Bardellino, operato d'urgenza

Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi intorno alle 19 a Formia in via Ponteritto nei pressi di una concessionaria di automobili. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Formia e i sanitari del 118 perché dalle prime informazioni un uomo sarebbe stato ferito, non si sa ancora se da un proiettile o dalle schegge di una vetrata andata in frantumi.

Il ferito è Gustavo Bardellino, 42 anni, nipote del boss della camorra. E' stato raggiunto da un proiettile al torace. Soccorso dopo pochi minuti è stato trasportato in ospedale e operato d'urgenza. A quanto si apprende non è in pericolo di vita.