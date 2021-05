Formia, sei giovani denunciati per rissa nella zona della movida

Rissa a colpi di manganello tra giovani nella serata di ieri al centro di Formia, nella zona della movida. Sono intervenuti, in seguito ad una segnalazione al 113, gli agenti del commissariato di polizia, coadiuvati da militari della Guardia di Finanza e da vigili urbani, che hanno accertato come poco prima sei giovani del luogo, tutti maggiorenni, armati di manganello, avevano aggredito a pugni e manganellate, nella zona di Largo Paone, due coetanei, pure di Formia, più tardi medicati in ospedale per lesioni fortunatamente lievi. All’origine del movimentato episodio vi sarebbe, secondo le testimonianze raccolte dagli inquirenti, una lite avvenuta il 26 aprile scorso tra i due gruppi a causa di una ragazza cointesta, sorella di uno dei due giovani aggrediti nella serata di ieri. Le indagini successive hanno permesso agli agenti di identificare e fermare i sei aggressori, denunciati all’autorità giudiziaria per concorso in rissa e lesioni.

