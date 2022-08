Formia, festa a bordo piscina finita in tragedia: muore un 32enne di Minturno

Una festa privata finita in tragedia. E' accaduto la scorsa notte, in una villetta di Via Mar Tirreno, in località Santo Janni a Formia, dove un 32enne di Minturno, Arcangelo Moscaritolo, per cause in fase di accertamento da parte degli agenti del Commissariato di Polizia di Formia, si è tuffato in piscina. Un volo finito male, in seguito al quale il ragazzo - figlio dell'ex comandante della stazione dei carabinieri di Minturno - avrebbe sbattuto la testa. Per lui non c’è stato nulla da fare, sono stati inutili i tentativi di soccorso. Il corpo del 32enne è stato trasportato presso l'obitorio di Formia, a disposizione della Procura della Repubblica di Cassino.