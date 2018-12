Formia, l'ex consigliere comunale Totò Calvano trovato morto nella sua abitazione di Cassino

Lutto nel mondo politico del sud pontino. E’ stato trovato privo di vita stamane nella sua abitazione di Cassino

Antonio Calvano detto Totò, 50 anni, sposato, due figlie, già consigliere comunale di Formia per tre legislature, tra il 2001 e il 2012, prima nelle file del Ccd-Cdu e poi nel Pdl e in Forza Italia e nella lista civica degli Autonomi. A Formia ha gestito anche una videoteca a Largo Paone. Alcuni vicini di casa, sorpresi dal volume alto del televisore dell’appartamento di via Varone, dove, separato dalla moglie, viveva solo, hanno chiamato la polizia, che lo ha trovato privo di vita. Un tragico gesto il suo, originato da uno stato depressivo e spiegato in un biglietto lasciato ai suoi familiari. © RIPRODUZIONE RISERVATA