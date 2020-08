Formia, da questa mattina niente camion e velocità ridotta sul lungomare della Repubblica

Da stamane - 24 agosto - alle 7 si percorre a velocità ridotta l’ultimo viadotto della Flacca, a Formia, nel tratto del Lungomare della Repubblica che dall’altezza di Largo Paone si estende fino alla rotatoria di intersezione con l’Appia, nei pressi della caserma dei carabinieri. L’ordinanza, firmata dal comando della polizia municipale di Formia per consentire lavori di messa in sicurezza del viadotto e garantire la pubblica incolumità, dispone il restringimento della carreggiata lato mare per la chiusura della banchina tra la seconda e terza campata sul viadotto, all’altezza dell’attività commerciale Purificato, e il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari. Inoltre, a partire dalle 7 del 31 agosto e fino al termine dei lavori è istituito il divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 24 tonnellate. Il provvedimento scaturisce dal recente vertice in prefettura e dai risultati delle perizie eseguite da tecnici del Comune di Formia, che confermavano lo stato di insicurezza dell’importante viadotto, attraversato quotidianamente da varie centinaia di Tir (diretti anche al porto commerciale di Gaeta e al Mof di Fondi), e la necessità di lavori urgenti.

