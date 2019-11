Formia, convegno su Giuseppe Moscati per la "Giornata del medico"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani, sabato 16 novembre, si svolgerà a Formia la Giornata del Medico, dedicata a San Giuseppe Moscati, santo medico di Napoli. L’evento, organizzato dall’ufficio pastorale della salute dell’Arcidiocesi di Gaeta in collaborazione con l’Ordine dei medici della provincia di Latina, le associazioni Europa uomo Italia e Novembre azzurro, il Comune di Formia e il Comitato sud pontino della Croce Rossa Italiana, sarà incentrato sul convegno in programma alle 17.30 nella sala Boffa di via Lavanga, dal titolo “Nel nome di Giuseppe Moscati”.Relatori il vicario generale della Diocesi di Gaeta don Mariano Parisella, il dottor Giovanni Baiano dell’Ordine dei Medici di Latina e già primario chirurgo degli ospedali di Fondi e Formia, il professor Vittorio Imperatore, primario urologo dell’ospedale Fatebenefratelli di Napoli e il professor Giuseppe Nocca, docente di Scienza dell’alimentazione all’Istituto professionale alberghiero “Angelo Celletti” di Formia. A causa delle avverse condizioni meteo è stato annullato lo screening gratuito per la prevenzione del tumore alla prostata, che si sarebbe dovuto svolgere in piazza.