di Sandro Gionti

“Dai professori alle professioni. Come sta cambiando l’interazione scuola-mondo del lavoro” è il titolo del tak show in programma giovedì 9 maggio, dalle 9.30 alle 13.30, nella sala convegni dell’istituto professionale alberghiero “Angelo Celletti” di Formia. L’incontro è riservato agli alunni in uscita delle classi quinte che presto si confronteranno con il mondo del lavoro. Saranno presenti alcuni ex allievi dell’istituto che si sono particolarmente distinti nel mondo del lavoro. Tra questi Ilario Vinciguerra, stella Michelin, e Umberto Soprano, campione italiano di pasticceria. Tra i partecipanti figurano anche il cuoco non vedente Antonio Ciotoli, titolare del prestigioso locale “La Taverna degli Archi” nelle Marche, critici enogastronomici, guide e rappresentanti di categoria e delle aziende del territorio più prestigiose del settore. I lavori saranno moderati dalla giornalista enogastronomica Tiziana Briguglio. Durante il lunch sarà riproposto il piatto con cui Angela Ferrante, allieva dell’Alberghiero, ha vinto la medaglia d’oro ai recenti campionati nazionali della cucina italiana a Rimini e il premio giovane dell’anno 2017 della Federazione Italiana cuochi in occasione della cena di gala del 9 aprile per i 50 anni della federazione.

Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:04



© RIPRODUZIONE RISERVATA