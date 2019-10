Formia, chiusi lunedì per lavori i parcheggi di largo Paone e della stazione ferroviaria

Resteranno chiusi lunedì 21 ottobre a Formia il parcheggio interrato di Largo Paone e quello multipiano della stazione ferroviaria, per consentire alcuni lavori di manutenzione e pulizia che si rendono necessari dopo il sopralluogo e gli accertamenti tecnici eseguiti dal Comune in seguito alla consegna dei parcheggi da parte della Sis di Perugia, ex concessionaria del servizio della sosta in città. Il parcheggio interrato di Largo Paone rimarrà chiuso al pubblico fino alle 24, mentre il parcheggio multipiano della stazione ferroviaria resterà chiuso dall’una del 21 ottobre alle 24 del giorno successivo. © RIPRODUZIONE RISERVATA