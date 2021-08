Formia, "Cercando Alice" nei vicoli del quartiere Castellone

Mercoledì 4 Agosto 2021, 19:44 - Ultimo aggiornamento: 19:45

“Cercando Alice" nei vicoli e nelle piazzette del quartiere formiano di Castellone. E’ il titolo dello spettacolo itinerante organizzato dall’associazione , che che si tiene oggi, domani e venerdì, dalle 19 alle 22, nel centro storico (biglietto 3 euro).

"E’ un progetto spontaneo – spiega il regista e attore Enzo Scipione – cui ha aderito un intero quartiere, quello della gente di Castellone, gente semplice ma con tanta curiosità e storie da narrare. Il cappellaio matto, uno dei protagonisti della favola “Alice nel paese delle meraviglie” di Lewis Carroll, si prende, in questa rappresentazione, la responsabilità di condurre il pubblico alle postazioni attoriali dove si trovano i vari personaggi che compongono la favola di Alice, che, sentenndosi osservata, fugge. I bambini cercheranno di rintracciarla durante lo spettacolo, ma non si sa se riusciranno a trovarla".