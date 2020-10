Il quartiere formiano di Castellone ieri in festa per i cento anni di Giovanni Paone, lo storico fornaio noto come Giuann d'Cenc. Uno dei personaggi più popolari e simpatici della città, che, attorniato dai propri cari e dai tanti amici del quartiere, ha voluto festeggiare il suo primo secolo di vita in due luoghi simbolo: una messa nella chiesa parrocchiale di Sant'Erasmo e un brindisi con ben tre torte, sulle quali spiccavano i numeri dei suoi anni, nella caratteristica piazza Sant'Anna, gremita di familiari e conoscenti, in mezzo a palloncini colorati. Giovanni, fornaio storico, niente moglie, tante belle donne in passato, niente parole inutili, ma tanto lavoro, è arrivato in piazza con il suo abito elegante, una cravatta rossa a pois sfavillante, un cappello da cerimonia e la mascherina nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid, accompagnato dai nipoti e omaggiato anche dal sindaco Paola Villa con un grande fascio di fiori. Giuann ha ricordato i primi tempi quando lavorava di sera ai Tessuti Forte a Gaeta e poi il mestiere di fornaio insegnatogli dalla madre e ora tramandato anche ai nipoi. E quel soprannome, d'Cenc, derivante dal fatto che la nonna indossava sempre gli stessi panni. E poi i ricordi della guerra (Tante privazioni, sopportate anche mangiando patate) e, tra quelli più belli, l'incontro con la regina Elena, che veniva a Formia in vacanza d'estate, a Villa Guia (il Miramare di oggi), con il re Vittorio Emanuele III. Il segreto della sua longevità? Mangiare poche cose ma buone, soprattutto patate, come in guerra, bere poco vino e lavorare. A Giovanni hanno tutti augurato di sfornare altri cento anni.

