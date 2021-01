Droga, guida in stato di ebbrezza e furti: quattro denunce e controlli in serie

Quattro denunce, cinque segnalazioni alla Prefettura per uso di stupefacenti, sanzioni e controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Formia. I militari hanno denunciato un uomo di 31 anni trovato in possesso di 5,7 grammi di hashish, uno di 51 anni per guida sotto l’influenza dell’alcol - guidava il ciclomotore con un tasso di 2,1, quattro volte il consentito - e due donne di 46 e 21 anni accusate di ricettazione poiché in possesso di oggetti, documenti vari e 520 euro, oggetto di alcuni furti su autovettura a Formia.

Cinque, come dicevamo, le persone segnalate perché sorprese con minime quantità di hashish. Al tempo stesso i militari hanno controllato alcuni esercizi commerciali, unitamente a personale del Nas di Latina, riscontrando violazioni in materia di sicurezza alimentare. In particolare, in uno dei locali controllati, un dipendente non aveva effettuato il previsto corso di formazione haccp, mentre in un altro è stata riscontrata la mancata tracciabilità di circa 125 chilogrammi di alimenti (prodotti ittici e carni), sottoposti a sequestro amministrativo.

Nei controlli alla circolazione stradale verifiche su 41 autoveicoli, identificate 74 persone di cui 14 gravate da precedenti di polizia ed elevate4 contravvenzioni al codice della strada. Eseguite due perquisizioni veicolari e domiciliari e controlli a nove soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.

