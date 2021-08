Formia, bimbo di 9 anni morso da un cane in spiaggia. Denunciato il proprietario dell'animale

Lunedì 30 Agosto 2021, 18:11 - Ultimo aggiornamento: 18:23

Un bimbo di 9 anni è stato morso stamane ad una coscia da un cane di grossa taglia legato con un guinzaglio ad un ombrellone sulla spiaggia formiana di Gianola, ma senza museruola. Per il piccolo si sono rese necessarie le cure mediche presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Formia a causa della ferita riportata. La Guardia costiera, intervenuta ibn seguito all’episodio, ha elevato nei confronti del proprietario del cane - che sarà denunciato all’autorità giudiziaria - un verbale amministrativo da 200 euro per inosservanza delle norme in materia di accesso, permanenza e custodia degli animali sulle spiagge, previste anche dall’ordinanza balneare del Comune di Formia. Inoltre, durante i controlli per contrastare gli abusi sul demanio marittimo, i militari della Guardia Costiera hanno deferito all’autorità giudiziaria due titolari di convenzione con il Comune di Gaeta per i servizi di fornitura di attrezzature da spiaggia, che sul litorale di Serapo avevano illecitamente occupato circa 500 metri quadri di arenile pubblico, sottraendolo di fatto alla libera e gratuità fruibilità. Le attrezzature - un centinaio tra ombrelloni e sdraio – sono state sottoposte a sequestro penale.