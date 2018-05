Formia, in barca al porticciolo e all'area archeologica del Caposele

di Sandro Gionti

In occasione dell’apertura mensile dell’Area Archeologica del Caposele, l’associazione Sinus Formianus in collaborazione con “I viaggi di Amareea” e il patrocinio della Soprintendenza organizza domenica 27, dalle 10 alle 18, visite guidate in barca che partiranno ogni ora dal porticciolo Caposele. A bordo, accompagnati da un archeologo, sarà raccontata la storia di Formia e del Sinus Formianus e si potranno ammirare resti archeologici da terra difficilmente visibili. Contemporaneamente resterà aperta l'area archeologica di Caposele, dove si terranno racconti animati sulle ville marittime romane e sulla vita quotidiana che si svolgeva all’interno. Ci saranno una postazione sull’arte della bellezza, con trucchi, oggetti da toeletta-terme e profumi, la panca con i tessuti ed i vestiti, la ricostruzione di una latrina romana e il Larario, un piccolo altarino dedicato agli antenati protettori della casa.

