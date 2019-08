© RIPRODUZIONE RISERVATA

A conclusione del periodo di vacanze estive trascorso, per il 19° anno consecutivo, nelle strutture messe a disposizione dal Comune di Formia, una delegazione di bambini Saharawi, accompagnata dal presidente dell’associazione Formia-Saharawi Marcello Lucciola e dalla delegata alla povertà Matilde Aratari, è stata ricevuta oggi in municipio dal sindaco Paola Villa, dal presidente del Consiglio comunale Pasquale Di Gabriele e dalla presidente della commissione sanità Rossana Berna.Il sindaco e i bambini si sono scambiati doni e abbracci e il presidente Lucciola ha rinnovato all’amministrazione comunale l’invito a visitare i villaggi del Saharawi nel prossimo mese di febbraio. Il sindaco ha rivolto, a conclusione della visita, un ringraziamento all’associazione Formia Saharawi ed ai volontari, oltre a quanti - lidi, scuola vela, ristoranti, medici specialisti -non hanno fatto mancare cure e attenzione ai piccoli e alle associazioni che si sono adoperate per coinvolgere i bambini in attività speciali, come il “Mercatino dei bambini” che si è svolto in Villa comunale.