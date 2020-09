Formia, inaugurato il nuovo asilo nido comunale: moderno e con materiali ecocompatibili

E’ stato inaugurato questa mattina a Formia in via Acqualonga, nel quartiere di San Pietro, l’asilo nido comunale “Allegri Monelli”, una struttura moderna per tecnica e scelta di materiali ecocompatibili che accoglierà dal prossimo 14 settembre 35 bambini. Il nido si trova su un terreno di proprietà comunale ed è stato realizzato grazie a un finanziamento della Regione Lazio e consegnata al Comune di Formia che ha allestito tutti gli spazi interni, compresa l’area nanna e la cucina, e curato nei particolari le aree gioco e il giardino.

La cerimonia si è tenuta alla presenza delle autorità, di tantissimi genitori, delle educatrici, della referente Mara Caccia e dell’ingegnere e progettista della Regione Lazio Cesare Pierdominici, che ha collaborato a stretto contatto con i dirigenti dei Settori Lavori Pubblici, Urbanistica e Servizi Sociali. La struttura inaugurata oggi rientra nel progetto regionale denominato “Mille asili per il Lazio” ed è la seconda che viene aperta dopo Sacrofano.

I locali sono stati benedetti dal parroco della Chiesa del Cuore Immacolato di Maria, Don Mariano Salpinone, che ha ricordato come la ripartenza a livello nazionale avviene soprattutto dal mondo scolastico.

Orgoglio e tanta soddisfazione nelle parole del sindaco Paola Villa: “Oggi è una bella giornata perché inauguriamo la scuola per i bambini da 0 a 3 anni ed è un luogo dove si insegnerà, si giocherà e si faranno tantissime iniziative. È una struttura all’avanguardia, innovativa, in totale sicurezza e basata sull’ottimizzazione del risparmio energetico. La realizzazione dell’asilo è una vittoria della città di Formia, è il primo asilo interamente a norma, aperto ad un quartiere periferico e dove i posti aumenteranno man mano che diminuiranno le restrizioni anti-Covid”.

