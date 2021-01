Formia, arriva il commissario: è il Prefetto Silvana Tizzano

Sciolto il consiglio comunale di Formia. Oggi pomeriggio il Prefetto di Latina Maurizio Falco ha nominato il Prefetto Silvana Tizzano, che avrà i poteri del consiglio comunale, della giunta e del sindaco. Lo scioglimento è stato avviato in quanto il consiglio comunale, nei termini di legge, non ha adottato i provvedimenti di riequilibrio del bilancio dell'Ente.

Un curriculum di tutto rispetto quello della dottoressa Silvana Tizzano: è stata Prefetto dal 2015 al 2019 a Imperia e per un solo anno a Pavia, lasciando l'incarico nel febbraio 2020. Laureata in giurisprudenza all'Università di Napoli con 110 e lode nel 1976, ha conseguito l’abilitazione alla professione di procuratore legale, a quella di segretario comunale, nonché all’insegnamento delle materie giuridiche ed economiche.

Dopo aver vinto il concorso bandito dal Ministero dell’Interno, è stata assegnata alla Prefettura di Torino, prima di essere trasferita alla fine del 1983, ad Avellino, ha coordinato il Gruppo di lavoro per la legalità e la sicurezza del “Progetto Pompei”, è stata componente del Comitato regionale di controllo e ha svolto numerose gestioni commissariali in Irpinia.

Inoltre ha frequentato diversi corsi di aggiornamento e perfezionamento alla Scuola superiore dell’Amministrazione dell’interno fra i quali quelli in materia di formazione permanente sulla Protezione civile e sulla pianificazione di emergenza, sulla gestione straordinaria degli enti locali, di formazione per responsabili degli Uffici Stampa e Ufficio Relazioni con il pubblico, nonché due corsi di cooperazione civile – militare.

Dal 1977 collabora alla rivista giuridica “Il Foro Italiano” e ha tenuto corsi per il personale interno in materia di protezione civile, nonché agli ufficiali di stato civile ed anagrafe. Nell’anno accademico 2003/2004, ha conseguito il master di II livello in “Management pubblico”.

