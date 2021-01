Formia, arrestato un finanziere per spaccio di stupefacenti

In un’operazione congiunta di Guardia di Finanza e Polizia è stato arrestato a Formia, per spaccio di sostanze stupefacenti, un 49enne appuntato della Scuola Nautica della Guardia di Finanza di Gaeta. L’arresto è avvenuto nei pressi della Torre Mola, dove poliziotti e finanzieri, impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio di droga, hanno bloccato il 49enne militare delle Fiamme Gialle dopo averlo sorpreso in flagranza mentre cedeva una dose di cocaina ad un assuntore.

Le successive perquisizioni a bordo del ciclomotore dell’appuntato e all’interno della sua abitazione hanno consentito il rinvenimento di altri quattro grammi di cocaina, suddivisi in undici dosi. E’ stato sequestrato il motoveicolo utilizzato per l’attività di spaccio e il 49enne finanziere fermato e messo agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima.

