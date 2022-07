Formia, arrestato dopo un inseguimento: il ladro nella fuga si ferisce perde il controllo dell'auto

I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Formia hanno arrestato, dopo un lungo inseguimento, un albanese di 37 anni, che poco prima aveva compiuto un furto di monili d'oro in un appartamento a Baia Domizia, in provincia di Caserta. Alla guida di una Bmw X5, l'uomo non si è fermato ad un posto di blocco ed ha tentato la fuga sulla superstrada 630 Formia-Cassino, perdendo però il controllo della vettura che si è schiantata contro un guard rail.

L'albanese, ferito nell'incidente, è stato ricoverato con prognosi riservata presso l'ospedale di Latina, dove è piantonato dai carabinieri. Nel nel corso della perquisizione dell'auto, i militari hanno rinvenuto e sequestrato un marsupio contenente la refurtiva e alcuni grimaldelli. Il magistrato ha disposto l'arresto dell'albanese per furto in appartamento, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di grimaldelli.