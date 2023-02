Formia, Anna Foa presenta il suo libro "Gli ebrei in Italia"

La sala Sicurezza del Comune di Formia ospita oggi alle 17 un incontro con Anna Foa, autorevole studiosa di storia degli ebrei in Europa e in Italia e già docente di Storia moderna al’Università La Sapienza di Roma. Presenta il suo libro , edito da Laterza. L’evento è organizzato dalla consigliera comunale Imma Arnone (Guardare Oltre), che introdurrà la presentazione del volume, sul quale il giornalista Fabio Isman dialogherà con la storica torinese, da sempre impegnata sul fronte della memoria e della sensibilizzazione delle giovani generazioni alla conoscenza storica dei fatti riguardanti la Shoah e la deportazione nei campi di concentramento e di sterminio. La storia degli ebrei in Italia è antichissima: nessuna comunità in Occidente ha una presenza così costante, dalla Roma antica fino a oggi. Soprattutto, la storia degli ebrei in Italia è una storia fortemente specifica e in parte diversa rispetto a quella dei centri della diaspora europea. Distinta da una netta continuità attraverso oltre venti secoli. .